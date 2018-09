Fahrzeugweihe beim SV Pretzfeld nachgeholt

Hoher Besuch war zu Gast in Pretzfeld. Anlässlich der Neuanschaffungen des SV Pretzfeld fanden sich sowohl Pfarrer Matthias Haag aus den evangelischen Gemeindeteilen Wannbach und Hetzelsdorf als auch der katholische Pfarrer Florian Stark aus Pretzfeld am Sportplatz ein. Die wegen einer Spielabsage im Frühjahr ausgefallene Fahrzeugweihe des neuen Vereinsbusses und des neuen Rasenmähers wurde nun in der Halbzeitpause des Heimspiels in der Fußball-Kreisklasse gegen den SV Buckenhofen II nachgeholt.

Da mit der Fertigstellung der Trainerhütten in der Zwischenzeit ein weiteres Projekt des SVP abgeschlossen werden konnte, erhielten diese auch noch gleich den kirchlichen Segen. Die Verantwortlichen des Sportvereins dankten den zahlreichen Bankpaten, Sponsoren und der Gemeinde Pretzfeld, ohne die diese Projekte nicht möglich und zu stemmen gewesen wären. red