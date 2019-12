Fahrzeugüberprüfung in der Dekra-Prüfstelle

Die Möglichkeit, das Auto vor dem Winter gründlich überprüfen zu lassen, bietet der Ortsclub Bamberg vom Auto- und Reiseclub

Deutschland zusammen mit der Dekra Automobil GmbH vom heutigen Montag an bis zum kommenden Freitag, 6. Dezember, jeweils 8 bis 17.30 Uhr, und am Samstag, 7. Dezember, von 9 bis 12 Uhr in der Dekra-Prüfstelle, Kirschäckerstraße 39. Ingenieure der Dekra kontrollieren dabei Motor, Bremsen, Bereifung, Beleuchtung, Lenkung und Auspuffanlage sowie Stoßdämpfer, Getriebe, Hinterachse und der Motor wird auf Ölundichte überprüft. Für Mitglieder des ARCD ist die Durchsicht kostenlos. Nichtmitglieder bezahlen für die Teilnahme einen geringen Kostenbeitrag. red