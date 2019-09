Einer oder mehrere Unbekannte beschädigten am Samstag zwischen 11 und 19 Uhr ein Auto in Haßfurt. Dessen Besitzer hatte den grünen Audi A6 am Vormittag im "Himmelreich" abgestellt. Als er zurückkam, zog sich an der rechten Fahrzeugseite ein langer Kratzer über beide Türen des Wagens. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßfurt unter der Rufnummer 09521/9270 zu melden.