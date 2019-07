In der Nacht zum Sonntag, von Mitternacht bis 5 Uhr morgens, parkte ein 31-Jähriger seinen silbernen Opel Corsa in der Schönbornstraße. In diesem Zeitraum wurde der rechte Außenspiegel seines Fahrzeugs von einem bisher unbekannten Täter abgetreten, es entstand ein Schaden von circa 200 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol