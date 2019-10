Die komplette linke Fahrzeugseite eines in der Ortsstraße "Am Hohen Kreuz" geparkten VW Passat verkratzte ein Unbekannter zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag. Der dabei angerichtete Schaden wird auf ungefähr 4000 Euro geschätzt. Wem sind an dem schwarzen Auto verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129-310.