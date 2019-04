Fahrzeugsegnung und Maifeier

Die Freiwillige Feuerwehr Mitgenfeld/Breitenbach veranstaltet am Dienstag, 30. April, eine Maifeier. Beginn ist um 18 Uhr mit der Aufstellung des Maibaumes am Feuerwehrhaus in Mitgenfeld. Am Mittwoch, 1. Mai, findet dann um 10 Uhr ein Gottesdienst im Festzelt statt. Anschließend wird das neue Feuerwehrfahrzeug gesegnet. Es herrscht Festbetrieb an beiden Tagen. sek