Am Sonntag, 7. Juli, findet in Aura die Fahrzeugsegnung des neuen Feuerwehrfahrzeugs TSF-W statt. Beginn ist mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr, anschließend führt die Kirchenparade zur Festhalle, wo auch die Schlüsselübergabe stattfindet. Danach ist Festbetrieb in der örtlichen Festhalle mit musikalischer Umrahmung durch den Jugendmusikverein Aura. sek