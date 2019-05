Am Christi Himmelfahrtstag, 30. Mai, findet die traditionelle Fahrzeugsegnung am Marktplatz statt. Um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst zum Feiertag im Innenhof des Altenheimes. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Georg abgehalten. Anschließend werden Fahrzeuge aller Art auf dem Marktplatz gesegnet. red