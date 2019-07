Am Dienstagabend legte die Fahrerin eines Opel Meriva ihren Fahrzeugschlüssel auf den Briefkasten im Carport in der Baumstraße und vergaß ihn dort. Am nächsten Morgen lag der Schlüssel nicht mehr auf ihrem Briefkasten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.