Fahrzeughalter entsteht hoher Schaden

Sachschaden von etwa 5000 Euro richtete ein Unbekannter zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 14.30 Uhr, in der Klosterstraße an einem geparkten silberfarbenen VW Polo an. Der Pkw wurde an der hinteren rechten Stoßstange sowie an der Beifahrerseite angefahren. Der Unfallverursacher machte sich danach aus dem Staub. Die Polizei-Inspektion Bamberg Stadt, Telefon 0951/9129-210, bittet um Täterhinweise. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zwischen 22. Januar und 8. Februar wurde in der Don-Bosco-Straße ein weißer Mercedes-Kleintransporter angefahren. Der Unfallverursacher hinterließ Sachschaden von etwa 2500 Euro und flüchtete. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Geländewagen braucht neuen Scheibenwischer Am Dienstagabend zwischen 20 und 20.30 Uhr wurde von einem grauen Geländewagen (Nissan), der in der Gönnerstraße geparkt war, der linke Scheibenwischerarm verbogen. Dem Fahrzeughalter entstand dadurch Sachschaden von etwa 250 Euro. Unfallverursacher sucht das Weite In der Rothofleite wurde am Mittwochabend zwischen 21.15 Uhr und 23.10 Uhr ein blauer 5er BMW am vorderen Kennzeichen von einem Unbekannten angefahren und Sachschaden von etwa 100 Euro hinterlassen. Der Verursacher flüchtete.