Fahrzeughalter entsteht hoher Schaden

Ein grauer VW Passat wurde am Mittwoch zwischen 7.50 und 17 Uhr Am Börstig von einem Unbekannten dermaßen angefahren, dass dem Halter Sachschaden von etwa 5000 Euro entstand.

Fahrraddieb wird in Hausflur fündig Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Kleberstraße wurde zwischen 23. Dezember und 7. Januar ein Herren-E-Bike der Marke Viktoria, schwarz, gestohlen. Das Fahrrad hat einen Zeitwert von etwa 3000 Euro. Einbruch bei der Lebenshilfe scheitert Zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, wurde in die Lebenshilfe in der Moosstraße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich über die Hauptzugangstüre Zutritt ins Gebäude, bevor er noch versuchte, zwei weitere Türen zu öffnen, was aber offensichtlich misslang. Mercedes kollidiert mit Radfahrer Beim Abbiegen vom Münchner Ring auf die Buger Straße übersah am Mittwochabend eine Mercedes-Fahrerin einen Radfahrer, der dort ohne Licht unterwegs war. Verletzt wurde niemand, es entstand aber Sachschaden von mehreren hundert Euro. Unfallverursacher sucht das Weite Am Dienstag zwischen 7.45 und 10 Uhr wurde in der Höhenstraße in Gaustadt ein roter Renault an der linken Fahrzeugseite angefahren. Obwohl Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden ist, flüchtete der Unfallverursacher. Autofahrer stand unter Drogeneinfluss Am Donnerstag kurz nach 3.30 Uhr wurde in der Zollnerstraße ein 30-jähriger Autofahrer von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest, weshalb sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen und sein Auto stehen lassen musste. pol