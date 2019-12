Fahrzeughalter entsteht hoher Schaden

Auf und davon machte sich am Sonntag ein Verkehrsteilnehmer in Scheßlitz, nachdem er auf einem Parkplatz in der Ortsstraße "Schießgraben" gegen die linke Fahrzeugseite eines grauen Audi gefahren war und dabei einen Schaden von mindestens 5000 Euro angerichtet hatte. Zeugen der Unfallflucht, die sich in der Zeit zwischen Sonntag, 0.30 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 16 Uhr, ereignete, werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei unter der Rufnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen. pol