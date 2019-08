Fahrzeughalter entsteht hoher Schaden

Die vordere rechte Fahrzeugseite eines am Marktplatz in Hallstadt abgestellten silberfarbenen Volvo beschädigte am Freitag zwischen 8 und 18 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Am beschädigten Fahrzeug wurde blauer Fremdlack sichergestellt. In der näheren Umgebung konnten die Polizeibeamten ein beschädigtes blaues Fahrzeug feststellen. Die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrzeugführer laufen.