Fahrzeughalter entsteht hoher Schaden

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am Freitag um 10.55 Uhr in der Seehofstraße auf Höhe des Anwesens Nummer 23. Ein dort geparktes Auto wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Heck beschädigt, so dass ein Schaden von rund 3000 Euro entstand. Junger Mann beleidigt Polizisten Als ein Streifenwagen der Polizei am Samstag gegen 3 Uhr routinemäßig in der Kleberstraße unterwegs war, hatte ein 21-Jähriger nichts Besseres zu tun, als die vorbeifahrenden Polizisten mit den Worten "Ihr Spasten" zu beleidigen. Der alkoholisierte Mann wurde wegen Beleidigung angezeigt. Verkehrszeichen als "Souvenir" dabei Am Samstagmorgen gegen 3.40 Uhr kontrollierte die Polizei am Gabelmann einen Mann, der ein Verkehrszeichen bei sich trug. Der 23-jährige Österreicher gab an, dass er das Schild nicht weit entfernt bei einer Baustelle gefunden habe. Das "Souvenir" wurde sichergestellt, der Mann wegen Diebstahls angezeigt.

Schmierfink "verziert" Brandschutztür Ein Unbekannter hat zwischen 31. Juli und 2. August an der Brandschutztür eines Mehrfamilienhauses in der Mußstraße ein Graffiti aufgebracht, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro entstand. Die Polizei fragt, wer Hinweise zu dem unbekannten Schmierfink geben kann. Diskobesucher bekommt Schläge ab Am frühen Sonntagmorgen kam es im Bereich einer Diskothek in der Franz-Ludwig-Straße zu einer Körperverletzung. Ein 21-jähriger Diskobesucher geriet mit einer anderen Person in Streit. In Folge dessen wurde der 21-jährige von dem unbekannten Mann gegen das Ohr geschlagen. Der Täter suchte das Weite. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannter demoliert Verkehrsspiegel Irgendwann am vergangenen Donnerstag oder Freitag wurde in der Straße Am Zwinger ein dort installierter Verkehrsspiegel beschädigt. Der unbekannte Täter hatte den in einer Höhe von rund 2,50 Metern angebrachten Spiegel abgeschlagen und zerbrochen. Dadurch entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Ford braucht einen neuen Außenspiegel Zwischen Freitag und Samstag wurde im Pelzmühlweg in Wildensorg ein am Straßenrand geparkter Ford Grand C-Max angefahren. Ein anderes Fahrzeug streifte den Pkw und beschädigte dabei den linken Außenspiegel. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 250 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129210 bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt zu melden. pol