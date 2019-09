Fahrzeughalter entsteht 2000-Euro-Schaden

Eine böse Überraschung erlebte ein Fahrzeugbesitzer, als er am vergangenen Freitagmittag mit seinem in der Burgebracher Hauptstraße geparkten Mercedes wegfahren wollte. Zwischen 8.40 und 13 Uhr hatte ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrertüre sowie die rechte hintere Türe des schwarzen Autos verkratzt. Der angerichtete Schaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Wem sind zur Tatzeit verdächtige Personen am Fahrzeug aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310.