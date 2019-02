Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

"Drogentypische Auffälligkeiten", wie das die Polizei in Bericht bezeichnet, zeigte ein Autofahrer, den Beamte der Polizei Neustadt am Freitag kurz vor Mitternacht in Oeslau kontrollierten. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Metamphetamin. Deshalb war eine Blutentnahme im Klinikum Neustadt erforderlich. Sollte die Blutuntersuchung die Feststellung der Beamten bestätigen, erwarten den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.