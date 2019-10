Fahrzeuge werden gesegnet

Der neue Verwaltungssitz des ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) Kreisverband Kronach verwandelt sich am Sonntag, 27. Oktober, in eine Marktmeile. Mehr als 20 Hobby- und Handwerkskünstler bieten beim ersten Herbstmarkt des ASB ihr Sortiment feil. Seit nunmehr fünf Jahren wirkt der ASB auch im Bereich des Sanitäts- und Rettungsdienstes beziehungsweise Katastrophenschutz im Landkreis mit. Im Rahmen des Herbst- und Handwerkermarktes möchte der ASB Kronach außerdem ein neues Einsatzfahrzeug, speziell für die Rettungshundestaffel, offiziell in Dienst und unter Gottes Segen stellen.

Buntes Markttreiben

Die Besucher erwartet ab 9.30 Uhr ganztägig (Fahrzeugsegnung ist um 10.30 Uhr) ein buntes Markttreiben mit Livemusik auf dem neu renovierten Areal des ASB, Siechenangerstraße 29, bei schlechtem Wetter in der beheizten Fahrzeughalle. red