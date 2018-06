Fahrzeuge touchieren sich im Kreisverkehr

Ein Verkehrsunfall mit circa 5000 Euro Sachschaden ereignete sich am Montag gegen 11 Uhr im Südkreisel von Kronach . Ein 61-jähriger Tourist befuhr mit seinem Pkw den Kreisverkehr von Küps kommend in nördlicher Richtung. Beim Einfahren touchierte er den vorfahrtsberechtigten, Pkw eines 58-jährigen Kronachers. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.