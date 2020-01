Fahrzeuge stießen zusammen

Eine Ford-Fahrerin und eine BMW-Fahrerin fuhren am Donnerstagmorgen, gegen 9.30 Uhr, auf dem Lidl-/DM-Parkplatz Richtung Ausfahrt. Kurz vor der Ausfahrt kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, so das ein Schaden von 6500 Euro entstand. Beide Fahrzeugführerinnen hatten die im Straßenverkehr nötige Sorgfaltspflicht nicht beachtet, so dass beide für den Unfall verantwortlich sind, heißt es im Polizeibericht. pol