Fahrzeuge prallten mit Spiegeln zusammen

Am frühen Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr fuhr eine 54-jährige Frau mit ihrem Seat auf der Kreisstraße 13 von Falkendorf in Richtung Höfen. Kurz nach der Abzweigung zum Dohnwald kam ihr ein bis dato unbekannter Wagen entgegen. Dieser fuhr nach Angaben der Seat-Fahrerin zu weit links, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel kam. Die Seat-Fahrerin hielt sofort an. Das zweite beteiligte Fahrzeug fuhr weiter und kam auch nicht zur Unfallstelle zurück. Wer Angaben hierzu machen kann, wird gebeten, sich bei der PI Herzogenaurach zu melden. pol