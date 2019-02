Fahrzeuge kommen sich näher

Die Staatsstraße 2244 befuhr am Montagmittag ein 28-jähriger Opel-Fahrer und wollte eine vor ihm fahrende VW-Fahrerin überholen. In diesem Moment scherte die VW-Fahrerin ebenfalls zum Überholen aus und es kam zum Streifvorgang. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.