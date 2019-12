Fahrzeuge kommen sich in die Quere

Beim Rechtsabbiegen von der Coburger Straße auf die Kronacher Straße missachtete Dienstagmittag ein Mercedes-Fahrer die Vorfahrt eines VW-Fahrers, weshalb beide Fahrzeuge zusammenstießen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. VW Polo braucht neuen Außenspiegel In der Egelseestraße wurde zwischen Sonntag, 9 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, der linke Außenspiegel eines dort geparkten blauen VW Polo abgefahren. Der Unfallverursacher machte sich unerkannt aus dem Staub. Lastwagen fährt Verkehrszeichen um Beim Rechtsabbiegen von der Erlichstraße in die Hüttenfeldstraße hat am Montag gegen 12.45 Uhr ein Lkw-Fahrer durch das ausschwenkende Heck seines Aufliegers ein Verkehrsschild umgefahren. Der Fahrer fuhr anschließend einfach weiter, konnte aber kurze Zeit später von der Polizei an einer Firma in der Brennerstraße gestellt werden. Die Staatsanwaltschaft verhängte gegen den Lkw-Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro. Kleidungsstück war wohl gestohlen Am Montagabend wurde die Polizei zu einer Obdachlosenunterkunft in die Theresienstraße gerufen, weil sich dort eine Frau aufhielt, gegen die die Polizei kurze Zeit vorher bereits einen Platzverweis ausgesprochen hatte. Als die Frau in einer Arrestzelle der Polizei untergebracht werden sollte, fiel auf, dass an ihrem Oberteil noch eine Diebstahlsicherung hing, weshalb die Polizei das Kleidungsstück wegen des Verdachts des Diebstahls sicherstellte. pol