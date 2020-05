Fahrzeuge der Polizei angezündet

Geschätzt 20 000 Euro Schaden entstand in der Nacht zum Samstag beim Brand von drei Fahrzeugen der Bundespolizei in Bamberg. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Kurz vor 0.45 Uhr bemerkten demnach Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auf dem Gelände des Aus- und Fortbildungszentrums der Bundespolizei in der Zollnerstraße das Feuer an den drei nebeneinander abgestellten Polizeifahrzeugen. Der alarmierten Feuerwehr gelang es, den Brand rasch zu löschen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Die drei Kleintransporter der Marke Ford Transit wurden dennoch stark beschädigt.

Die Ermittler des Fachkommissariats für Staatsschutzdelikte gehen von Brandstiftung aus. Augenscheinlich hatten sich Unbekannte über einen gewaltsam geöffneten Zaun Zutritt zu dem Polizeiareal verschafft und die Fahrzeuge in Brand gesteckt.

Zeugen, die in der Nacht zum Samstag, insbesondere gegen Mitternacht, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in diesem Bereich festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Kripo in Bamberg unter 0951/9129-491 zu melden. pol