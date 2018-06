Fahrzeuge beschädigt

pol



In den vergangenen Wochen wurden vier ältere Fahrzeuge, die in einer Lagerhalle in der Münnerstädter Bahnhofstraße abgestellt sind, beschädigt. An zwei Fahrzeugen wurde die Zierleiste abgerissen und an zwei weiteren wurde der Mercedes-Stern abgebrochen. Dadurch entstand ein Schaden von circa 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen , Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen.