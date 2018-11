Fahrzeuge berührten sich - wer hat Schuld?

Aneinander gerieten zwei Fahrzeuge am Montag, gegen 17 Uhr, auf der Kreisstraße KG 2. Wie die Polizei berichtet, fuhr dort eine 51-jährige Opel-Fahrerin von Löhrieth in Richtung Kleinwenkheim. Zeitgleich war eine 56-jährige Audi-Fahrerin in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Im Begegnungsverkehr kam es zur seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der beiden Fahrerinnen konnte die Schuldfrage nicht eindeutig geklärt werden. Der Opel musste abgeschleppt werden. pol