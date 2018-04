Fahrzeug zerkratzt

Gerade mal eine Stunde stellte ein Pkw-Fahrer seinen blauen Mercedes am Sonntag gegen 19 Uhr am Sportplatz in Stöppach ab. Danach musste er feststellen, dass ein unbekannter Täter das Fahrzeug großflächig zerkratzt hat, so dass Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizeiinspektion Coburg.