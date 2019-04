Bad Kissingen vor 16 Stunden

Fahrzeug zerkratzt: Zeugen gesucht

In der Zeit vom 18. bis 25. April wurde im Stadtteil Garitz ein in der Elisabethstraße am rechten Fahrbahnrand geparkter brauner Pkw Daimler auf der linken Fahrzeugseite durch einen bisher unbekannten...