In der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, wurde ein auf einem Bewohnerparkplatz am Ostring 34 geparkter, silberner Ford Mondeo beschädigt. Der Eigentümer des Fahrzeuges meldete einen zehn Zentimeter langen Kratzer am hinteren Kotflügel und auch eine leichte Delle. Die Schadenshöhe beträgt circa 600 Euro. Hinweise an die Polizei unter 0971/714 90. pol