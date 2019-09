In der Riemenschneiderstraße hatte ein junger Mann seinen Ford Focus am Freitag vor einer Woche in der Zeit von 20.15 bis 21.15 Uhr geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass dieses auf der rechten Fahrzeugseite von einem bisher unbekannten Täter zerkratzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol