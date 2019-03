Fahrzeug wurde beschädigt

Am Montag kam es möglicherweise in der Zeit zwischen 9. 50 Uhr und 14.10 Uhr zu einer Unfallflucht in der Schützenstraße. Ein geparkter weißer Mazda SUV war dort wahrscheinlich gegenüber des Kinderspielplatzes im Bereich des Hecks angefahren worden. Eine zweite mögliche Unfallörtlichkeit könnte auch vor dem Kindergarten in Lauter gewesen sein. Hier war der SUV gegen 15.30 Uhr für etwa 15 Minuten abgestellt worden. Der Schaden wurde von der Fahrzeugführerin erst später bemerkt. Er wird momentan auf 2000 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol