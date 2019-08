Am Mittwoch wurde ein gestohlener Rucksack gemeldet. Der 30-Jährige Besitzer gab an, dass er sein Fahrzeug auf dem Fahrschul-Übungsplatz in der Kasernenstraße von 22 bis 24 Uhr unversperrt und unbeaufsichtigt hatte stehen lassen. Der Rucksack lag auf der Rücksitzbank und enthielt Wertgegenstände in geschätzter Höhe von 295 Euro. Hinweise an die Polizei unter 0971/714 90. pol