Fahrzeug war nicht richtig gemeldet

Bei der Kontrolle eines Pkw mit ausländischem Kennzeichen stellte die Polizei am Freitag in den frühen Morgenstunden ein Steuervergehen fest. Der Wagen mit rumänischen Kennzeichen wurde auf der Bundesstraße 287 gesichtet und kontrolliert. Bei der Kontrolle kam zutage, dass der ständige regelmäßige Standort des Fahrzeuges schon seit mehreren Monaten in Deutschland ist. Daher hätte das Fahrzeug im Inland ordnungsgemäß angemeldet sein müssen. Dies war aber nicht geschehen, so dass gegen die Fahrerin ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet wurde. pol