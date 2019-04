Fahrzeug übersehen

Am Dienstag fuhr aus einem Grundstück ein Pkw-Fahrer in die Kissinger Straße ein, dabei übersah er nach Polizeiangaben eine anfahrende, verkehrsberechtigte Pkw-Fahrerin, und es kam zum Zusammenstoß. Die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt circa 4000 Euro. pol