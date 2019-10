Sachschaden in Höhe von 4000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstagabend. Ein Ford-Fahrer befuhr gegen 19.10 Uhr die Kasernenstraße und bog in die Stögerstraße ein. Kurz nach dem Abbiegevorgang kam ihm eine Mazda-Fahrerin entgegen, die mittig auf der Fahrbahn fuhr und den Ford übersah, so dass sie kollidierten. pol