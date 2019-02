Fahrzeug übersehen, hoher Sachschaden

Sachschaden in Höhe von circa 7700 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagabend in der Grabfeldstraße in Großwenkheim ereignete. Wie die Polizei mitteilt, wollte gegen 20.30 Uhr eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin von der Grabfeldstraße nach links in den Jägerpfad abbiegen. Dabei übersah sie einen 20-jährigen Audi-Fahrer, der in der Hauptstraße ortseinwärts fuhr - und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi anschließend noch gegen eine angrenzende Garagenwand geschleudert. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Der Audi wurde abgeschleppt, der Mercedes konnte noch an die Wohnanschrift gerollt werden. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. pol