Fahrzeug übersehen: 4000 Euro Schaden

Ein 67-jähriger Mann war am Donnerstag, gegen 17.10 Uhr, mit einem Dienstfahrzeug auf der Neustädter Straße unterwegs und wollte nach links in Richtung Bad Neustadt auf die Staatsstraße 2445 abbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden Seat Ibizia, der von einem 62-jährigen Mann gesteuert wurde und kollidierte mit dem Fahrzeug. Als Reparaturkosten werden mindestens 4000 Euro insgesamt veranschlagt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, teilt die Polizei in Bad Neustadt mit. pol