Fahrzeug prallt in Planke: 25 000 Euro Schaden

Rund 25 000 Euro Sachschaden und ein leichtverletzter Autofahrer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstagnachmittag auf der B 85, Höhe Nordbrücke. Der Fahrer eines Citroën Jumpy befuhr die Breitenloher Straße aus Richtung Gehülz kommend bergabwärts in Richtung Kronach. Auf Höhe der Einmündung an der Nordbrücke fuhr der Citroën-Fahrer ungebremst mit hoher Geschwindigkeit zunächst über die Brückenabfahrt und danach über den Grünstreifen auf die Bundesstraße ein und prallte in die Außenschutzplanke. Dort kam das Fahrzeug total beschädigt zum Stillstand. Lediglich der massiven Bauweise der Schutzplanke ist es zu verdanken, dass das Fahrzeug nicht auf den Bahngleisen zum Stehen kam. Durch den Aufprall wurde der 56-jährige Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzt. Dem Zufall ist es zu verdanken, dass trotz des hohen Verkehrsaufkommens nicht weitere Verkehrsteilnehmer zu Schaden gekommen sind. Als Unfallursache nimmt die Polizei einen technischen Defekt am Fahrzeug an. pol