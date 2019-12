Fahrzeug prallt in Leitplanke

Ein 25-jähriger Daimler-Fahrer fuhr am Montagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, auf der Kreisstraße KG 6 in Richtung Eltingshausen und kam aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug in eine Leitplanke und blieb total beschädigt unter der Leitplanke hängen. Ersthelfer bargen den jungen Mann aus dem Fahrzeug. Dieser kam dann nach notärztlicher Untersuchung in ein Bad Kissinger Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Eltingshausen war mit elf Einsatzkräften vor Ort und kümmerte sich um die Verkehrsleitung sowie die Fahrbahnsäuberung. Das beschädigte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Bei dem Unfall wurden neben dem Fahrzeug auch mehrere Leitplankenfelder beschädigt. pol