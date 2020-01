Fahrzeug nicht umgemeldet

Bei der Kontrolle eines Ford Transit mit rumänischer Zulassung am Mittwochnachmittag in Hammelburg stellten die Beamten fest, dass der Fahrer, zugleich der Fahrzeughalter, seit über vier Jahren seinen Wohnsitz in Deutschland hat. Da er es unterließ, sein Fahrzeug umzumelden, wird gegen ihn ein Verfahren eingeleitet. pol