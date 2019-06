Ein Dacia ist in der Zeit zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, mutwillig verkratzt worden. Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß geparkt in der Kissinger Straße in Bad Bocklet auf der Fahrbahn. Von der Gehwegseite aus wurde mit einem spitzen Gegenstand ein tiefer Kratzer über die ganze Fahrzeugseite eingeritzt. An dem Pkw entstand dadurch ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen,Tel.: 0971/714 90, entgegen. pol