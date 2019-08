Am Samstag zwischen 23 und 23.30 Uhr ist in Marloffstein ein Auto im Bereich des Kofferraumes beschädigt worden. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem Aussichtsparkplatz am Ortsausgang Marloffstein (Kreis Erlangen-Höchstadt) in Richtung Atzelsberg geparkt. Hier wurde es durch einen unbekannten Täter beschädigt, so dass ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Die Polizei Erlangen-Land hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 09131/760-514 entgegen. pol