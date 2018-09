Fahrzeug hat eine Delle

Am Mittwoch wurde gegen 22 Uhr ein in der Pollweinstraße geparkter Mercedes beschädigt. Der Fahrzeughalter hörte zu dieser Zeit ein lautes Geräusch auf der Straße und blickte aus dem Fenster, konnte aber keine Personen erkennen. Als er am Vormittag zu seinem Fahrzeug kam, sah er eine faustgroße Delle im Kotflügel seines geparkten Pkw. Diese dürfte durch einen Tritt oder Schlag mit einem Gegenstand entstanden sein. Hinweise an die Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol