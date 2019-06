Ein Mann stellte am Mittwochabend sein Fahrzeug im Hof seines Anwesens ab und schloss es an ein Batterie-Ladegerät an. Vermutlich durch eine Selbstentzündung im Motorraum kam es zum Fahrzeugbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Am Fahrzeug entstand durch den Brand ein Totalschaden. pol