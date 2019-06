Fahrzeug gerät plötzlich nach links

Um eine Unfallflucht nahe Römershofen zu klären, sucht die Polizei Zeugen. Was war passiert? Am Donnerstag um 22.45 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem Audi Q 3 die Staatsstraße von Hofheim in Richtung Haßfurt. Auf der geraden Strecke kurz vor Römershofen kam ihr ein Fahrzeug entgegen. Dieses Auto geriet plötzlich auf ihre Fahrbahnseite und die beiden Fahrzeuge touchierten. Bei der Berührung wurde der Audi an der hinteren linken Türe demoliert und am verursachenden Fahrzeug entstand im vorderen linken Bereich ein Schaden. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Die Frau hat nun einen Schaden von rund 1000 Euro an ihrem Audi zu beklagen. Hinweise auf den Fahrer des zweiten Wagens erbittet die Polizeiinspektion in Haßfurt; die Dienststelle ist erreichbar unter ihrer Telefonnummer 09521/9270.