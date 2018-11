Fahrzeug fängt Feuer

Vollkommen ausgebrannt ist am Donnerstagnachmittag ein Auto auf der Staatsstraße St 2281. Wie die Polizei meldete, war dort ein 50-Jähriger mit seinem Leihfahrzeug von der Autobahn A 71 in Richtung Maßbach unterwegs, als er Brandgeruch bemerkte. Der Mann hielt sein Fahrzeug an und stieg aus. Eine Ausbreitung des Feuers konnte er jedoch nicht verhindern, so dass der Pkw komplett ausbrannte.

Straße beschädigt

Der Brand wurde durch die Feuerwehren Maßbach und Poppenlauer gelöscht. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 9000 Euro, schreibt die Polizei Bad Kissingen abschließend in ihrem Bericht. pol