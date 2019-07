Von einem bislang unbekannten Vandalen wurde am Donnerstag, in der Zeit von 17 bis 20.45 Uhr, ein Pkw im Finkenweg in Oerlenbach beschädigt. Mittels eines spitzen Gegenstandes wurde laut Polizei auf einer Länge von circa 25 cm die Stoßstange an der linken Seite verkratzt. Der entstandene Schaden am Hyundai beträgt circa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen bittet um Hinweise unter Tel.: 0971/714 90. pol