Fahrzeug beschädigt

Ihren silbernen VW-Polo in der Otto-Hahn-Straße auf dem Appel-Parkplatz in Bad Neustadt parkte eine Frau von Freitag, 18.30 Uhr, bis Samstag, 0.15 Uhr. Als die 48-Jährige zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie eine Beschädigung an der rechten Seite ihres Autos fest. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden beträgt laut Schätzungen der Polizei in ihrem Bericht circa 3000 Euro. Hinweise an die Polizei Bad Neustadt, Tel.: 09771/6060. pol