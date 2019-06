In der Zeit von 18. Mai bis 1. Juni wurde in der Salinenstraße ein geparkter silberner Pkw VW Polo von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken an der vorderen Stoßstange beschädigt. Am Fahrzeug konnte roter Farbabrieb festgestellt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol