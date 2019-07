Fahrzeug beschädigt und weg

In der Zeit von 17.30 bis 18.30 Uhr parkte am Montag ein 34-Jähriger seinen schwarzen Audi auf dem Lidl-Parkplatz in der Hartmannstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange fest. Da zuvor das Fahrzeug jedoch zwischen 00.15 Uhr und 17.30 Uhr in der Schönbornstraße auf Höhe Haus-Nr. 24 geparkt war, kann die Unfallörtlichkeit nicht konkret eingegrenzt werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen, da der Unfallverursacher die Unfallstelle verließ, ohne sich um den Schaden von circa 2000 Euro zu kümmern. Wer im Bereich der Schönbornstraße bzw. auf dem Lidl-Parkplatz war und Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0971/714 90 zu melden. pol