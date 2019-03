Fahrzeug beschädigt und nicht gemeldet

Am Dienstagnachmittag, im Zeitraum von 14.30 bis 15.20 Uhr, ereignete sich auf Höhe der Seestraße im Stadtteil Garitz eine Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines Seat Leon bemerkte bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug eine größere Delle am Kotflügel vorne links. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Jedoch hinterließ der Verursacher keine Nachricht am Pkw und meldete den Vorfall ebenfalls nicht der Polizei. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol